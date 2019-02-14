ВТБ выкупил 80% в АО «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит». Такой долей, по данным НПФ, через ЗАО «Объединенный капитал» владел на начало февраля сооснователь «Магнита» Сергей Галицкий. Остальные 20% — у АО «Тандер», основного операционного юридического лица «Магнита».

Представитель ВТБ подтвердил «Ведомостям» , что банк приобретает 80,01% капитала НПФ «Магнит», принадлежащие «Объединенному капиталу».