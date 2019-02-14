Банк ВТБ и Новороссийский морской торговый порт договорились и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 100% одного из крупнейших в стране портовых терминалов по перевалке зерна на экспорт ООО «Новороссийский зерновой терминал».

Как говорится в пресс-релизе кредитной организации, закрытие сделки запланировано на второй квартал 2019 года.

При этом она получила соответствующее разрешение со стороны регулирующих органов.