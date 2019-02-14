ВТБ и Сбербанк планируют на следующей неделе обсудить создание региональной авиакомпании, рассказал журналистам глава госбанка Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

«Вчера ночью мы с ним (главой Сбербанка Германом Грефом. — Прим. ред.) договорились о том, что мы в Москве встретимся, возможно, на следующей неделе… думаю, что это будет перед 23 Февраля, а не перед 8 Марта», — ответил он на вопрос о планах ВТБ и Сбербанка обсудить вопрос создания региональной авиакомпании.

Сбербанк и ВТБ обсуждают проект создания региональной авиакомпании. Костин говорил, что новая компания может быть создана с нуля или на базе одной из действующих. Он также сообщал, что инвестиции в региональную авиакомпанию составят не менее 1 млрд миллиарда долларов, но проект должен быть реализован на принципах государственно-частного партнерства, потому что без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной. Глава Сбербанка Герман Греф в конце января рассказал, что тема участия Сбербанка и ВТБ в капитале региональной авиакомпании не обсуждалась.