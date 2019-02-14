Проект по повышению уровня финансовой грамотности населения, реализуемый в России, является одним из самых успешных в мире. Об этом ТАСС рассказал директор и постоянный представитель Всемирного банка в РФ Андраш Хорваи в ходе Российского экономического форума в Сочи

«Я полагаю, что российский проект — один из наиболее успешных подобных проектов в мире. Если посмотреть на положение Российской Федерации по сравнению с другими странами, то мы видим, что уровень финансовой грамотности школьников 15-летнего возраста заметно вырос», — отметил Хорваи.

Он напомнил, что российские учащиеся заняли четвертое место по результатам проверки финансовой грамотности в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), представленным в 2017 году, по сравнению с десятой позицией в 2012 году, и продемонстрировали результаты, превышающие средний международный уровень.

«Россия достигла поистине беспрецедентного прогресса, намного превзойдя средние показатели стран ОЭСР. Кроме того, Россия занимает девятое место среди стран G20 по результатам международного сравнительного исследования финансовой грамотности взрослого населения», — добавил постоянный представитель Всемирного банка в России.

По его словам, проект стал успешным благодаря «четкой заинтересованности» Минфина, Центрального банка, Роспотребнадзора и региональных властей в повышении финансовой грамотности населения.

«Благодаря проекту в школах и вузах внедрены курсы финансовой грамотности, а в рамках системы подготовки и повышения квалификации педагогов проводится обучение. Кроме того, значительный акцент делался на работу со взрослым населением. И здесь очень важную роль сыграл Роспотребнадзор: при поступлении жалоб и заявлений, в том числе в сфере финансовых услуг, незамедлительно принимались меры и очень эффективные решения», — подчеркнул Хорваи, добавив, что опыт РФ может быть востребован при реализации схожих проектов в других странах.