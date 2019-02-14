«ВЭБ.РФ», Газпромбанк и входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «РТ-Инвест» договорились о реализации масштабного инвестиционного проекта, предусматривающего строительство на территории Московской области четырех заводов по термической переработке твердых коммунальных отходов в энергию. Как сообщили в ВЭБе, общая стоимость проекта составляет около 155 млрд рублей, сам ВЭБ планирует направить не менее трети кредитных средств.

«Совместно с Газпромбанком мы планируем оказать компании «РТ-Инвест» услуги по привлечению 100% объема требуемого долгового финансирования, предоставить комплексный банковский анализ концепции проекта и финализировать структуру финансирования, в том числе с целью привлечения других финансовых институтов», — рассказал первый заместитель председателя — член правления ВЭБа Николай Цехомский.

Заводы будут построены в Воскресенском и Солнечногорском муниципальных районах, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах. Как следует из релиза, строительство планируется завершить в 2021—2022 годах. Общая мощность предприятий составит 2,8 млн тонн в год, что составляет около четверти объема образования отходов в Московском регионе. При этом в результате строительства предприятий в регионе будет вырабатываться до 2,2 млрд кВт·ч электроэнергии в год.



Цехомский уточнил, что на рассмотрении в ВЭБе находятся в общей сложности 34 проектные инициативы в области инфраструктуры и городской экономики общей стоимостью 1,22 трлн рублей с обсуждаемым объемом участия ВЭБа 359 млрд рублей.