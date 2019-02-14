Как мы писали несколько недель назад, благоприятная динамика рубля оказалась недолговременной, и курс оказался под ударом вчера, когда в Сенат США была представлена новая версия законопроекта DASKA, включающая в себя обновленные предложения по санкциям. Не факт, что и этот законопроект будет принят, но страх санкций опять вернулся на рынок.

Рынки надеются на скорое окончание торгового противостояния США и Китая: Курс доллара США за прошедшую неделю укрепился, во многом благодаря оптимистичным ожиданиям по торговым отношениям США и Китая. Так, президент США Д.Трамп сообщил, что готов перенести крайний срок повышения тарифов на китайский импорт, если страны будут близки к заключению торгового соглашения. Ранее страны договаривались о том, что до 1 марта 2019 г. США не повысят пошлины до 25% с текущих 10%. Торговые переговоры пройдут сегодня и завтра, когда встретятся министр финансов США С.Мнучин, торговый представитель США Р.Лайтхайзер и вице-премьер КНР Л.Хе (главный экономический советник председателя КНР Си Цзиньпина). Еще одним фактором поддержки для доллара стали новости о прогрессе в переговорах между Конгрессом и Д.Трампом по финансированию «мексиканской стены». На фоне данных новостей, а также учитывая, что промпроизводство в еврозоне сократилось в декабре на 0,9% м/м против прогноза сокращения лишь на 0,4% м/м, что стало самым серьезным замедлением с 2008 г., пара евро/доллар ослабла до уровня 1,126. Ближайшие уровни поддержки и сопротивления для пары – 1,122 и 1,134 евро/$ соответственно.

Давление на фунт растет: На неделе фунт характеризовался волатильностью: после роста до 1,296 фунт/$ он скорректировался до текущего уровня 1,285 фунт/$. Такая динамика британской валюты связана с все возрастающим давлением из-за сохранения неопределенности по Brexit, несмотря на приближение срока выхода Великобритании из ЕС (29 марта). Хотя сейчас продолжает обсуждаться возможность продления Brexit, официальных заявлений ни от ЕС, ни от Великобритании не поступало, в результате все еще не исключается сценарий Brexit без сделки. Ближайшие уровни поддержки и сопротивления - 1,281 и 1,297 фунт/$ соответственно.

Цены на нефть игнорируют рост запасов нефти в США: Опубликованные вчера вечером данные об увеличении запасов нефти в США (на 3,6 млн барр. при прогнозе роста на 2,7 млн барр.) фактически были проигнорированы рынком. Цены на нефть растут на фоне данных о сокращении добычи нефти странами ОПЕК (на 800 тыс. барр. сут. в январе), нестабильности в Венесуэле, а также ожиданиях заключения перемирия между США и Китаем. В итоге цены на нефть закрепились выше уровня 63 $/барр.

Риски санкций вновь выходят на первый план: Внутренняя ситуация в России выглядит благоприятной для курса: ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% на заседании в прошлую пятницу, недельная инфляция замедляется и составила всего 0,2% за период с 1 по 11 февраля, что говорит о вероятном сохранении неизменной ставки и в ближайшие месяцы. При этом начинается налоговый период, первые выплаты по которому пройдут завтра. Но геополитическая обстановка вокруг России вновь ухудшается. Первой негативной новостью стала информация о достигнутом соглашении между США и ЕС по вопросу антироссийских санкций за инцидент в Керченском проливе. Во-вторых, вчера в Сенат США была внесена новая версия законопроекта о санкциях, так называемая DASKA 2.0. Она включает как старые предложения, а именно санкции против банковского сектора, запрет на инвестиции в госдолг и в нефтяные месторождения России, так и новые предложения, например, запрет на инвестиции в российские зарубежные проекты в СПГ. В результате, всего за один день курс рубля ослаб с 65,8 до 66,5 руб./$, хотя еще недавно демонстрировал одну из лучших динамик среди стран развивающихся рынков. Учитывая приближение выборов на Украине, мы советуем ожидать большего давления на курс, и оцениваем торговый диапазон на неделю как 65,5-67,1 руб./$.