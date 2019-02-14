Турецкая полиция задержала 24 подозреваемых во взломе на 13 млн лир (2,47 млн долларов) криптовалютной компании из Стамбула, которая обратилась в полицию с заявлением о краже у нее значительной суммы в BTC, ETH и XPR.

Как сообщает Anycoin , полиция обнаружила, что подозреваемые общались через популярную многопользовательскую онлайн-игру PlayerUnknown’s Battlegrounds студии PUBG Corporation.

При аресте у задержанных было изъято 54 тысячи лир наличными и на 1,3 млн лир криптовалюты. Средства переданы пострадавшей компании.

После проведения судебных процедур в полицейском участке прокуратура отпустила двоих задержанных. Шестерых подозреваемых суд в Стамбуле арестовал, остальные 16 освобождены под условие судебного контроля.