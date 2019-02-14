У задержанных было изъято 54 тысячи лир наличными и на 1,3 млн лир криптовалюты.
Турецкая полиция задержала 24 подозреваемых во взломе на 13 млн лир (2,47 млн долларов) криптовалютной компании из Стамбула, которая обратилась в полицию с заявлением о краже у нее значительной суммы в BTC, ETH и XPR.
Как сообщает Anycoin, полиция обнаружила, что подозреваемые общались через популярную многопользовательскую онлайн-игру PlayerUnknown’s Battlegrounds студии PUBG Corporation.
При аресте у задержанных было изъято 54 тысячи лир наличными и на 1,3 млн лир криптовалюты. Средства переданы пострадавшей компании.
После проведения судебных процедур в полицейском участке прокуратура отпустила двоих задержанных. Шестерых подозреваемых суд в Стамбуле арестовал, остальные 16 освобождены под условие судебного контроля.
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