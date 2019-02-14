В Санкт-Петербурге сотрудники полиции выявили многомиллионную схему нелегальных банковских операций. Об этом сообщается в четверг, 14 февраля, на сайте МВД.

Сотрудники следственной части по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупция регионального главка МВД провели 18 обысков в жилищах и офисах фигурантов уголовного дела, которое ранее было возбуждено по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

«Полицейскими установлено, что с начала 2017 года по настоящее время неизвестные создали и зарегистрировали на подставное лицо коммерческий банк, но необходимую лицензию для его деятельности не получили. В специально организованных офисных помещениях на территории Центрального района совершали банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, осуществляли переводы денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, а также кассовое обслуживание и инкассацию денежных средств. Обналиченные денежные средства передавали «клиентам» в рублевой наличности, при этом доход мошенников составлял не менее 12% комиссии от обналиченной суммы», — говорится в релизе МВД.

За указанный период злоумышленники обналичили не менее 300 млн рублей, в результате чего извлекли преступный доход в сумме около 36 млн рублей.



В полицию было доставлено 16 человек для установления всех обстоятельств преступной деятельности. В порядке статей 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса РФ по подозрению в совершении преступления задержаны трое граждан в возрасте от 39 до 54 лет.