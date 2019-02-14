Эффект от возможного введения новых санкций США в отношении России будет меньшим, чем от введенных ранее, сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов в кулуарах Российского инвестиционного форума.

«Даже если законы по санкциям будут приняты, у нас достаточно большой опыт работы в условиях санкций. Мы гораздо более подготовлены в области финрынка, чем другие страны, поэтому эффект, которые эти санкции оказывали в 2014 году, он будет сейчас гораздо меньше», — считает Швецов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов также заявил, что правительство РФ совместно с Банком России создало достаточную базу для реагирования на возможные новые санкции США в отношении российских банков. Он отметил, что в случае распространения американских санкций на госдолг РФ, иностранные инвесторы тоже пострадают.

«Мы уже проходили несколько этапов таких санкций. Все они неприятные, но, с другой стороны, мы создали необходимую базу для того, чтобы иметь возможность реагировать на них, быть готовыми. Если речь идет о банках, то мы с Центральным банком создали необходимые буферы, возможности для реагирования на такие ограничения. Здесь и ликвидность, и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках», — сказал он.

Вечером 13 февраля стало известно, что американские сенаторы внесли на рассмотрение законопроект о новых санкциях в отношении России. Законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые «поддерживают усилия по вмешательству в выборы», против российских проектов сжиженного природного газа за пределами России, против киберсектора экономики РФ. Также планируется наложить санкции на любые новые сделки с суверенным долгом России и на лиц, которые «осуществляют коррупционную деятельность» от лица российского руководства. Кроме того, предлагается ввести санкции против разработки нефти-сырца в России.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал , что на новые антироссийские санкции, последуют ответные меры. Он подчеркнул, что если новые санкции будут введены, они не окажут критического влияния на упомянутые в законопроекте российские отрасли. «Эти отрасли не испытают критических перегрузок в случае санкций, работать не перестанут. Уж точно Россия не погибнет», — сказал парламентарий.