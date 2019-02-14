За два последних торговых дня акции Сбербанка потеряли в цене около 8%, капитализация финучреждения снизилась до 4,37 трлн рублей. В четверг, 14 февраля, падение стоимости акций Сбербанка ускорилось. На минимуме бумаги кредитной организации опускались до 203,05 рубля (минус 5,5%).

Акции Сбербанка дешевеют опережающими темпами, снижение котировок других «голубых фишек» не такое значительное. В частности, акции Газпрома потеряли в цене 1,72%, а «Роснефти» — 1,53%. Индекс Мосбиржи к 17:11 мск потерял 1,42%. Бумаги ВТБ также дешевеют быстрее рынка. В четверг они упали на 3,45%. Поддержку рынку оказывает рост цен на мировом нефтяном рынке: баррель нефти Brent подорожал на 0,6% и торгуется выше 64 долларов.

Инвесторы, обеспокоенные планами американских конгрессменов ввести жесткие санкции против госдолга России, распродают российские активы. Индекс гособлигаций в четверг рухнул на 0,75%. Помимо запрета на новые выпуски ОФЗ конгресс США рассматривает возможность введения санкций против российских банков, которые «поддерживают усилия по вмешательству в выборы». Столь заметное снижение котировок бумаг российского банковского сектора может быть связано с этим планами.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время динамика отечественного фондового рынка будет всецело зависеть от комментариев представителей США по ходу обсуждения антироссийских санкций. Позитивный внешний новостной фон при этом, безусловно, сдержит распродажи, однако скорее всего в экспорториентированных отраслях», — считает старший аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова.