Россия подготовила экономическую основу для ответа на возможный новый пакет санкций со стороны США. Об этом заявил в четверг первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Мы подготовили экономическую основу для реакции на такие санкции», — заявил министр. «Никаких дефолтов, никаких сокращений бюджета и секвестров не предусматривается даже в случае введения санкций», — добавил он, говоря о влиянии возможных ограничительных мер на экономику РФ.

Силуанов также связал подготовку новых рестрикций по отношению к России с недавним повышением инвестиционного рейтинга страны международными агентствами и со стабилизацией экономики. «Такое ощущение, только мы показали более высокие темпы роста, чем ожидали, только нам повысили инвестиционный рейтинг, третье агентство, только нам сказали, что Россия устойчива к любым внешним воздействиям — раз, новый пакет санкций», — отметил он.