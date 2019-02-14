Работа по выводу группы «ГАЗ» из-под санкций США продолжается, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.

«Работаем», — сказал Силуанов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, отвечая на вопрос, как идет обсуждение возможности снятия санкций с группы «ГАЗ».

Минфин США 27 января снял введенные в апреле 2018 года санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго», сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена. Санкции сняты после того, как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Вместе с тем сам бизнесмен, а также группа «ГАЗ», которую он контролирует через холдинг «Русские машины», остаются в черном списке США.

Минфин США в конце декабря снова продлил сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами группы «ГАЗ», а также контрактами с этой компанией — до 7 марта 2019 года.