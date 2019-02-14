Возможные санкции против российского госдолга ударят в первую очередь по иностранным инвесторам, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах инвестиционного форума в Сочи. Глава Минфина сравнил новые санкции США «выстрелом в ногу».

«Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что в первую очередь действительно мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят», — сказал Силуанов.

Министр отметил, что возможные ограничения неприятны, но власти к ним готовы.

По словам Силуанова, Центробанк и правительство подготовили необходимые меры поддержки в случае санкций против российских банков.

«Здесь и ликвидность, здесь и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, с тем, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках», — добавил он.