Российские компании, имеющие активы за рубежом, демонстрируют заинтересованность в продлении сроков амнистии капитала, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы видим, что в последнее время многие компании активизировали взаимодействие с налоговыми службами относительно раскрытия информации и легализации того бизнеса, который сейчас за рубежом. Поэтому есть запрос на продолжение амнистии», — сказал он.

«Мы готовы продлить амнистию на год, чтобы эти деньги работали здесь, инвестировались здесь», — отметил Силуанов. «Мы считаем, что таким методом мы должны вернуть бизнес сюда, предоставить хорошие возможности, — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить амнистию капитала как минимум на год, но только для тех, кто переводит средства в РФ и регистрирует бизнес в специальных административных зонах. Второй этап амнистии заканчивается 1 марта 2019 года.

Добровольное декларирование физлицами имущества, активов и счетов за рубежом, или так называемая амнистия капитала, была запущена 1 июля 2015 года и завершилась 30 июня 2016 года. Позже, в 2017 году, было решено провести второй этап амнистии.