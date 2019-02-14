Спустя два дня после подачи в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявки на одобрение запуска биржевого инвестиционного фонда с частичным доступом к биткоин-фьючерсам компания Reality Shares ETF Trust отозвала ее по требованию работников ведомства.

Как сообщает Аnycoin , представитель Reality Shares подтвердил эту информацию, добавив, что SEC по-прежнему считает неприемлемой регистрацию фонда с доступом к криптовалютам по закону 1940 года об инвестиционных компаниях. При этом, согласно закону, заявка была бы автоматически одобрена в течение 75 дней.