Результаты испытаний собственных спецконтейнеров для перевозки денег удовлетворили Сбербанк , но еще нужны доработки, сообщил журналистам зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах форума в Сочи.

«У нас уже прошли испытания этих спецконтейнеров. В целом нас результаты испытаний удовлетворили. Там есть небольшие помарки, которые коллеги уже решили, связанные с дымом, который начинает идти, когда срабатывает контейнер. Какие-то регулировки точно надо делать. Сейчас мы ведем работу, чтобы поставить на производство их у себя внутри», — рассказал он.

По словам Кузнецова, для этого была создана компания «Современные технологии контроля». Она будет заниматься производством этих спецконтейнеров для нужд Сбербанка и других российских банков.

«Это будет отечественный продукт, который мы создаем на замену тем западным продуктам, в том числе из Швеции, и стоить этот продукт будет примерно в два раза дешевле», — добавил он.