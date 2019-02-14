Сбербанк , «Сбербанк Лизинг» и GE Healthcare заключили соглашение о сотрудничестве в сфере лизинга медицинского оборудования. Его подписание состоялось на Российском инвестиционном форуме, сообщили в Сбербанке.

«Цель соглашения — обеспечить выгодные условия приобретения высокотехнологичного медицинского оборудования для государственных и частных лечебно-профилактических учреждений, что будет способствовать развитию и модернизации здравоохранения в России», — говорится в релизе кредитной организации.

Стороны ожидают, что сотрудничество поможет повысить показатели эффективности систем здравоохранения регионов. В рамках сотрудничества GE Healthcare будет отвечать за поставку широкой линейки высокотехнологичного диагностического оборудования и цифровых решений, а также за его полную сервисную поддержку — ремонт оборудования и поставку запчастей. Кроме того, программы лизинга позволят предложить регионам комплексные решения по созданию центров экспертизы для ранней диагностики онкологических, кардиологических и других социально значимых заболеваний.

В декабре 2018 года «Сбербанк Лизинг» реализовал пилотный проект по обеспечению региональных учреждений здравоохранения высокотехнологичным оборудованием для лучевой терапии, предлучевой подготовки пациентов и радиохирургии. Техника была передана онкологическому диспансеру Волгоградской области по договору лизинга. Ввод аппаратуры в эксплуатацию запланирован на март 2019 года.



В октябре 2017 года вступили в силу поправки к статье 149 Налогового кодекса РФ, касающиеся лизинга медицинского оборудования. Согласно изменениям, операции по приобретению медицинского оборудования по договорам финансового лизинга освобождены от НДС.