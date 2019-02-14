Сбербанк сохраняет планы по продаже турецкой «дочки» Denizbank дубайскому Emirates NBD до конца I квартала текущего года, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф в кулуарах Российского инвестиционного форума.

В конце января первый зампред Сбербанка Лев Хасис сообщил, что банк надеется до конца февраля получить разрешение от регулятора ОАЭ на продажу турецкого Denizbank, остальные регуляторы уже одобрили сделку.

«По-прежнему хотим», — ответил Греф на вопрос о том, планирует ли Сбербанк продать свою турецкую «дочку» до конца I квартала текущего года.

Изначально сделку по продаже турецкой «дочки» Сбербанка дубайскому Emirates NBD планировалось закрыть в конце III — IV квартале текущего года, однако в начале ноября Сбербанк сообщил о сдвиге сроков закрытия сделки на конец 2018 года — начало 2019-го. Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за 3,5 млрд долларов, 0,15% акций банка находятся в свободном обращении.