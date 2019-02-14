Сбербанк выставил на торги свои требования к группе компаний «Уралнефть». Прием заявок на электронной площадке АО «Новые информационные системы» уже начался, сообщили в четверг в пресс-центре Уральского банка Сбербанка.

Как рассказали в банке, один из самых ценных активов в имуществе группы — Каргапольский завод нефрасов производительностью около 250 тыс. тонн нефтепродуктов в год. Завод располагается в промышленной зоне Курганской области. Предприятие занимается переработкой нефти, получая на выходе мазут, дизельное топливо и другие нефтепродукты, широко используемые для работы сельскохозяйственной техники. «В связи с конфликтом с прежними собственниками деятельность завода была прекращена в 2018 году. Однако весь имущественный комплекс сохранен и предприятие готово возобновить производство в максимально сжатые сроки», — отмечается в релизе.

«В период посевной кампании, которая скоро начнется, на продукцию завода наблюдается повышенный спрос, что обеспечит предприятие заказами для быстрого восстановления деятельности», — уверены в Сбербанке.

Начальная цена продажи требований к Каргапольскому заводу нефрасов — 920 млн рублей. Банк подчеркивает, что готов к переговорам с потенциальными инвесторами, в том числе по стоимостным параметрам сделки. Сбор заявок для участия в аукционе продлится до 7 марта, сами торги состоятся 19 марта.

Сбербанк готов передать заинтересованным лицам свои требования и к другим предприятиям ГК «Уралнефть», включая бенефициаров.



ГК «Уралнефть» стала заемщиком Сбербанка в 2013 году. Предприятие первоначально перестало выполнять свои кредитные обязательства в феврале 2016 года. Урегулировать задолженность мирным путем не удалось, и банк решил воспользоваться другими законными способами, в том числе продажей прав (требований), поясняется в релизе.

