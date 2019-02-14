Санация банка «ФК Открытие» Центробанком может быть юридически завершена в середине 2019 года. Об этом в интервью ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил глава банка Михаил Задорнов.

«Юридическим решением является окончание так называемого плана участия ЦБ, то есть плана финансового оздоровления организации. В середине года, я думаю, что мы уже проведем совет директоров Центрального банка и как раз закроем план участия», — сказал он. Ранее он говорил, что санация банка завершена де-факто.

Задорнов добавил, что докапитализация Центробанком группы «Открытие» завершена летом 2018 года. «Вообще всю докапитализацию группы «Открытие» мы закончили летом прошлого года. Сейчас это уже нормальный рост, и дальше будет инвестироваться та прибыль, которую мы будем зарабатывать. С точки зрения соблюдения нормативов и банков, и «Росгосстраха», и НПФ мы выдерживаем все требования, не требуется никаких дополнительных капиталов», — отметил он.

Банк «ФК Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года, Бинбанк — в сентябре. Позднее ЦБ объявил о планируемом объединении банков. Бинбанк был присоединен к банку «ФК Открытие» 1 января 2019 года.