Россия занимает девятое место по уровню финансовой грамотности среди стран «большой двадцатки». Величина этого индекса в Российской Федерации в 2018 году составила 12,1 из 21 возможных. Об этом сообщила гендиректор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

«Максимальный балл индекса финансовой грамотности по методологии ОЭСР составляет 21 балл. Если говорить в целом о России, мы сегодня имеем показатель 12,1 балла, то есть мы где-то в середине пути. Но при этом среди стран «большой двадцатки» мы занимаем девятое место, и даже лидеры в этом рейтинге — Франция и Канада еще далеки от максимальных значений, то есть в мире нет стран-«отличников», — пояснила Имаева.

По ее словам, самый высокий уровень финансовой грамотности зафиксирован у россиян в возрасте 30—45 лет. Причем в этой группе показатели у женщин выше, чем у мужчин. На уровень финансовых знаний также влияет наличие работы.