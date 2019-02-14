Полиция разрешила взломанной криптовалютной бирже Cryptopia возобновить работу. Но веб-сайт Cryptopia пока не работает, и на нем по-прежнему присутствует только объявление о взломе и ссылка на пресс-релиз полиции от 15 января.

По словам инспектора уголовной полиции Грега Мертона, руководство Cryptopia имеет полный доступ к своим объектам и служебным помещениям, а полицейское расследование не мешает их бизнесу возобновить работу.

При этом он отказывается комментировать сколько криптовалюты было похищено у биржи, а также сообщения, что взлом Cryptopia продолжался после прибытия полиции в офис компании. Инспектор опроверг и слухи, что им пришлось штурмовать здание компании в Крайстчерче, сообщает Ttrcoin .

По подсчетам специалистов проекта Elementus, хакеры похитили у Cryptopia свыше 16 млн в еthereum и токенах стандарта ERC-20. В единственном комментарии по поводу взлома, директор компании Пит Доусон назвал эту и другие оценки неверными, но свою цифру озвучить отказался.