Россия пока не видит перспектив «выздоровления» американских парламентариев от болезни оголтелой русофобии. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя подготовку новых санкций против РФ, Песков отметил, что «теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему». «Но в данном случае, с учетом настроений в Конгрессе США, надеяться на какое-то улучшение наших двусторонних отношений или хотя бы на устойчивую ремиссию болезни русофобии в данный момент не приходится». «Мы видим проявления этой болезни, это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, она не основывается на экспертных данных», — заключил представитель Кремля.

По его словам, попытки американских законодателей ввести санкции против российских энергопроектов и банков граничат с рэкетом.

Как заявил Песков, за подобными предложениями «стоит абсолютно конкретный, прагматичный торговый подход, напористый, не имеющий ничего общего с международными торговыми правилами». «Это подход, иногда граничащий с рэкетирством — я имею в виду различные положения законопроекта, направленные на срыв различных энергопроектов российских компаний, на подрыв деятельности российских банков с госучастием», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что правительство уже приняло ряд мер для защиты от различных «рэкетирских нападок» США.

«Правительством уже разработан и принят ряд эффективных мер, чтобы захеджироваться от таких рэкетирских нападок возможных», — сказал пресс-секретарь