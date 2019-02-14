Инфляция вернется к установленному ориентиру в начале 2020 года, сказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

«5% — это инфляция на конец января, то, что мы имеем сейчас, видим, что инфляционная тенденция, конечно, по отдельным товарам идет. В целом, мы видим, что инфляционный импульс сейчас замедляется, и мы будем выходить на более низкие цифры, чем в первые недели января. У нас прогноз пока 4,3% — может, будет пересмотрен, может, не будет. Возвращение в целевой ориентир — в самом начале 2020 года», — сказал он.

Ранее министр сообщил , что уровень инфляции в РФ по итогам года будет выше текущего прогноза в 4,3%, но ниже 5%.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало, что инфляция в России в феврале в месячном исчислении составит 0,5—0,6% и ускорится до 5,2—5,4% в годовом исчислении. Пиковых значений 5,5—5,7% показатель достигнет в марте — мае текущего года, ожидает МЭР.

Инфляция в РФ в январе в месячном выражении составила 1%, что оказалось ниже прогноза МЭР, отмечается в материалах. В годовом выражении показатель достиг 5%.