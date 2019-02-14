Инфляция в РФ в 2019 году будет выше официального прогноза Минэкономразвития в 4,3%, но уровень показателя будет ниже 5%. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Ранее в обзоре «Картина экономики» Минэкономразвития дало прогноз, что инфляция в РФ по итогам 2019 года будет ниже 5% при сохранении текущего курса рубля.

«Мы сейчас будем все (макроэкономические) показатели уточнять. Конечно, что-то может поменяться», — сказал Орешкин. Министр утвердительно ответил на вопрос, будет ли уровень инфляции в РФ по итогам года выше текущего прогноза в 4,3%, но ниже 5%.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало, что инфляция в России в феврале 2019 года в месячном исчислении составит 0,5—0,6% и ускорится до 5,2—5,4% в годовом исчислении. Пиковых значений 5,5—5,7% показатель достигнет в марте — мае текущего года, ожидает МЭР.

Инфляция в РФ в январе 2019 года в месячном выражении составила 1%, что оказалось ниже прогноза МЭР, отмечается в материалах. В годовом выражении показатель достиг 5%.