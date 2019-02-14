Независимый аналитик, известный на Reddit под ником u/dekoze, обнаружил пять холодных кошельков, принадлежащих закрывшейся канадской криптовалютной бирже QuadrigaCX. При этом баланс на этих кошельках равен сумме, которую сотрудники биржи случайно перевели на холодные кошельки, к которым не имели доступа.

Как сообщает Coinlife , кошельки оставались неактивными с апреля 2018 года.

«Всего на пяти кошельках хранится 104 биткоина. Обладая этой информацией, мы с уверенностью можем сказать, что эти хранилища принадлежат Quadriga CX. Учитывая, что биржа скрывает реальное положение дел, на текущем уровне мы узнали все, что могли», - поясняет аналитик.