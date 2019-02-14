Агентство по страхованию вкладов и МСП Банк заключили в четверг в рамках Российского инвестиционного форума соглашение, предусматривающее сотрудничество в вопросах сокращения проблемной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру их поддержки, перед кредитными организациями, в которых агентство осуществляет полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора). Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

«Основным направлением сотрудничества сторон является взаимодействие в вопросах сокращения проблемной задолженности субъектов МСП перед ликвидируемыми кредитными организациями и оказание таким должникам поддержки в урегулировании их задолженности как в досудебном порядке, так и на любой стадии принудительного взыскания», — говорится в релизе.

Генеральный директор АСВ Юрий Исаев напомнил, что в этом году вступили в силу законодательные изменения, которые распространяют действие системы страхования вкладов на денежные средства юридических лиц, отнесенных законом к малым предприятиям. «Теперь размер страхового возмещения для вкладчика — малого предприятия при наступлении страхового случая в банке после 1 января 2019 года устанавливается в рублях по тем же правилам, что и для физического лица: в размере 100% суммы всех застрахованных обязательств банка перед таким вкладчиком (за вычетом суммы встречных требований банка к вкладчику), но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности. Это станет серьезной поддержкой малого бизнеса, а значит, мы можем рассчитывать на расширение его сотрудничества с банками», — подчеркнул Исаев.



В свою очередь председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов указал, что финучреждение имеет большой опыт по выкупу портфелей кредитов субъектов МСП, сформированных кредитными организациями, у которых Банк России отозвал лицензии. «В будущем мы рассчитываем, что совместная работа с агентством и накопленный опыт позволят выкупать пулы кредитов проблемных банков напрямую у АСВ», — отметил он.