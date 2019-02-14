Московская биржа объявила о технологической готовности электронной платформы для дистанционного открытия банковских вкладов в рамках проекта «Маркетплейс» Банка России. Доступ потребителей к платформе будет открыт после внесения необходимых изменений в законодательство, говорится в сообщении компании.

На первом этапе граждане смогут открывать вклады в банках — участниках проекта. В дальнейшем ассортимент создаваемого супермаркета финансовых продуктов расширится за счет кредитных, страховых и инвестиционных продуктов.

Тестовая версия системы интегрирована с онлайн-витринами финансовых продуктов, банками, платежной системой и Регистратором финансовых транзакций (РФТ). Предполагается, что потребители смогут выбрать вклад, в частности, на портале Банки.ру и оформить его на платформе, разработанной Московской биржей.

«Доступ на платформу предоставляется через ЕСИА (портал «Госуслуги»), а первичная идентификация клиента — через единую биометрическую систему. Платформа обеспечивает все этапы заключения договора с банком, безопасный перевод денежных средств для открытия вклада, доступ к информации о состоянии счетов и дальнейшие операции — пополнение, снятие, закрытие вклада», — говорится в сообщении

Важнейшим элементом экосистемы «Маркетплейс» является специальная система — Регистратор финансовых транзакций, которая разрабатывается Национальным расчетным депозитарием (входит в Группу «Московская Биржа»). РФТ учитывает и хранит информацию о заключенных через платформу договорах вкладов и всех операциях по ним. Предполагается, что в будущем физическое лицо сможет получить выписку о финансовых транзакциях из РФТ через портал «Госуслуги». Согласно внесенному в Госдуму законопроекту «О совершении сделок с использованием электронной платформы», запись о вкладе в реестре РФТ будет признаваться Агентством по страхованию вкладов (АСВ) как основание для выплаты возмещения при наступлении страхового случая, при этом процедура будет автоматизирована и не потребует дополнительных действий со стороны вкладчика.

Присоединиться к платформе, разработанной Московской биржей, могут банки — участники Системы обязательного страхования вкладов (ССВ), имеющие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц. На сегодняшний день меморандум о сотрудничестве при реализации проекта «Маркетплейс» подписали 16 банков: «Ак Барс», Газпромбанк, Банк «Держава», Банк «Зенит», Банк «Кубань Кредит», Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Связь Банк, Совкомбанк, СКБ-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Тинькофф Банк, Банк «Уралсиб», Банк «Центр-инвест», Экспобанк.

Работа над проектом по созданию супермаркета финансовых продуктов (проект «Маркетплейс») началась в I квартале 2018 года по инициативе Банка России. В декабре сообщалось, что к проекту, который реализуется Центробанком совместно с Московской биржей, НРД, агрегаторами (включая Банки.ру) и банками, присоединились пилотные электронные платформы по реализации облигаций и продаже паев паевых инвестиционных фондов .