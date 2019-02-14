Минэнерго РФ планирует создать департамент экономической безопасности в ТЭК, который среди прочего будет курировать работу по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры, рассказала РИА Новости замминистра энергетики Анастасия Бондаренко.

По ее словам, у нового департамента будут традиционные функции - вопросы работы безопасности объектов ТЭК, мобилизационная работа, гражданская оборона. Новыми направлениями станут вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, Росфинмониторингом и так далее по отдельным проектам.

При этом обязанность анализа информационной безопасности объектов ТЭК, поддержания ее на должном уровне лежит на собственниках, но для каких-то услуг могут привлекаться специализированные компании, имеющие необходимые разрешения, отметила Бондаренко. Необходимо будет разово провести детальный анализ, а потом поддерживать состояние защищенности на необходимом уровне.