Ранее Дмитрий Медведев заявил, что в будущем необходимо проанализировать работу специальных административных районов.
Минэкономразвития РФ проработает, какие правила специальных административных районов (САР, аналоги зарубежных офшоров) можно распространить на всю территорию России. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума.
«Мы стараемся улучшать качество российской юрисдикции, и то, что мы делаем в рамках проекта по САРам — сейчас это Калининград и Приморский край, — будем смотреть, какие из этих правил можно распространить на территорию всей страны», — сказал министр.
Ранее на пленарном заседании форума премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем необходимо проанализировать работу САР. Если их деятельность будет положительна, то количество таких районов можно будет увеличить, считает премьер.
Специальные административные районы с льготными условиями для международных компаний создаются на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде. Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов действуют особые режимы валютного регулирования и 5-процентный налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.
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