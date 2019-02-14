Новые санкции США не отразятся на финансировании нацпроектов, Центральный банк и правительство будут поддерживать устойчивость экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Ни в коем случае. Эти деньги забронированы. Ни под какие санкции они не попадут», — сказал Медведев в интервью телеканалу НТВ на площадке форума в Сочи.

При этом он подчеркнул, что власти должны поддерживать устойчивость экономики.

«И это все действительно требует внимания правительства, Центрального банка. Мы этим будем заниматься», — добавил Медведев.

Американские сенаторы — демократы и республиканцы в среду внесли законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического секторов РФ, а также против российского госдолга. Санкции предлагается ввести за «вмешательство в выборы в США», «злонамеренное влияние в Сирии» и за «агрессию на Украине». Сенаторы в том числе предложили ввести санкции против судостроительного сектора РФ в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе. Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.