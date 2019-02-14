Финская криптовалютная биржа Coinmotion осуществила листинг XRP, сопроводив его публикацией в блоге под заголовком «XRP – централизованная виртуальная валюта».

По словам автора заметки Песси Пеура, инвестирование в XRP больше походит на покупку акций компании, нежели на инвестирование в криптовалюту, сообщает Ttrcoin .

«Необходимо понимать, что XRP не является криптовалютой в строгом понимании этого слова. XRP отличается от криптовалют тем, что он не основывается на блокчейне, не майнится и чрезвычайно централизован. Сеть ripple представляет собой набор разнообразных приложений, созданных Ripple Labs. XRP является валютой сети ripple и используется ее приложениями. Термины ripple и XRP иногда могут создавать путаницу», – говорится в публикации.

Пеура напомнил, что Ripple Labs имеет контроль над тем, как и когда выпускать новые ripple на рынки, что напрямую противоречит принципам работы децентрализованных сетей.