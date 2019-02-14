Глава ВТБ Андрей Костин допустил отказ ВТБ от интеграции банка «Возрождение». Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума.

«Это секрет. У нас были одни планы, потом они переигрались на другие. Пока банк будет оставаться самостоятельным на ближайшие несколько месяцев, не начинаем интеграцию… Может быть, и не будет интегрирован в банк ВТБ", — сказал он.