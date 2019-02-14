Можно предположить, что проблема была достаточно серьезной.
Ведущая криптовалютная компания США Coinbase выплатила 30 тыс. долларов вознаграждения за обнаруженную в ее системах критическую уязвимость, которая к настоящему моменту уже устранена.
Детали выявленной проблемы компания не сообщает, однако, принимая во внимание высокий размер баунти, можно предположить, что она была достаточно серьезной.
Как сообщает ForkLog, компания внедрила четырехступенчатую систему оповещения о багах: баунти в размере 200 долларов выплачивается за незначительные уязвимости, 2 тыс. долларов – за проблемы со средней степенью угрозы, 15 тыс. долларов – за баги с высоким риском и 50 тыс. долларов – за критические уязвимости.
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