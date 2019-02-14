Ведущая криптовалютная компания США Coinbase выплатила 30 тыс. долларов вознаграждения за обнаруженную в ее системах критическую уязвимость, которая к настоящему моменту уже устранена.

Детали выявленной проблемы компания не сообщает, однако, принимая во внимание высокий размер баунти, можно предположить, что она была достаточно серьезной.

Как сообщает ForkLog , компания внедрила четырехступенчатую систему оповещения о багах: баунти в размере 200 долларов выплачивается за незначительные уязвимости, 2 тыс. долларов – за проблемы со средней степенью угрозы, 15 тыс. долларов – за баги с высоким риском и 50 тыс. долларов – за критические уязвимости.