Torrent-клиент BitTorrent, приобретенный организаторами блокчейн-проекта Tron в прошлом году, намерен выпустить собственную карту, которая будет основываться на технологии GRID.

По словам разработчиков, BTT-карта позволит «получать, хранить и использовать» токены. Дополнительные детали разработчики обещают огласить в будущем, сообщает Ttrcoin .

Предполагается, что карта станет аналогом анонсированной ранее Tron-карты, представляющей собой «безопасный кошелек, предназначенный для взаимодействия с платежным процессором Poppy на блокчейне TRON и другими TRON-кошельками», и находящейся в режиме закрытого бета-тестирования.

Карты GRID будут поставляться пользователям с предварительно загруженной криптовалютой и смогут использоваться для оплаты покупок в терминалах Poppy.