Корейская компания BitPax представила кросс-платформу Crosschain, предназначенную для проведения операций с цифровыми активами, развития городской инфраструктуры по технологии Smart City и цифровых технологий домашнего применения (IoT).

Кроссплатформенность обеспечивает взаимодействие разных блокчейн-платформ напрямую и без посредников, поясняют разработчики.

Платформа Crosschain способна обрабатывать данные со скоростью 4000TPS в секунду, что является самой высокой скоростью в отрасли. В частности, функциональный язык Haskell, используемый в разработке сервиса, отличается расширяемостью и стабильностью, что позволяет эффективно анализировать сегментирование – традиционный метод обработки больших объемов данных.

По словам CEO BitPax Кима Тае Чула, в ближайшее время BitPax планирует запустить бета-сервис, расширить сферу применения «Atomic SWAP» и открыть мобильную версию продукта. На конец февраля компания запланировала презентация расширенной экосистемы продукта для привлечения сторонних разработчиков. При этом стратегическая цель компании – продвижение на рынки стран Европы и Северной Америки.

«Благодаря подобным технологиям появляется возможность объединить в единую систему не только различные блокчейн-решения, но и в целом сформировать единую мировую экосистему за счет включения в нее искусственного интеллекта, интернета вещей и других инноваций», - прокомментировал президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.