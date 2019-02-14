Компании будут оплачивать некоторые запросы данных о людях из их будущих цифровых профилей. Такое предложение содержится в законопроекте Минкомсвязи, который обсуждала рабочая группа по нормативному регулированию АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ), пишут «Ведомости».

Цифровой профиль — это набор юридически значимых электронных документов и актуальных данных из государственных информационных систем (ГИС). Его концепцию сейчас разрабатывают ЦБ и «Ростелеком». Правда, в каких случаях будет взиматься плата и каков будет ее размер, еще должно определить правительство.



Разработчики концепции еще обсуждают условия коммерческого предоставления данных, рассказывает представитель «Ростелекома». А вот сценарии безвозмездного использования системы уже описаны в концепции, уточняет он. Каким будет использование инфраструктуры цифрового профиля — платным или бесплатным — будет зависеть от субъекта, который запрашивает информацию, его целей и самих запрашиваемых данных, сообщает представитель ЦБ.

Логично, что компании будут платить оператору системы цифровых профилей, ведь оператор предоставляет сервис и несет затраты на создание и поддержание инфраструктуры, по архитектурному и программному решению, объясняет партнер KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов. А вот владельцу данных вряд ли удастся заработать, говорит он.



Несколько российских банков начнут тестировать цифровой профиль уже в сентябре этого года, сообщала в конце января первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Представители Сбербанка и ВТБ подтвердили, что планируют участвовать в тестировании.

