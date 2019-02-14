Коллекторские агентства начали массово применять механизм частичного просуживания долгов, что позволяет им сэкономить на госпошлине. Такой подход хотя и не противоречит закону, но может вводить должников в заблуждение — многие уверены, что после вынесения судебного решения остаток долга прощается. На самом же деле долг никуда не исчезает, более того — на него может продолжаться начисление процентов и пеней, пишет «Коммерсант».



В агентствах подтверждают практику подачи исков на часть долга. «Это выгодно как компании, так и должнику, — сообщили в Первом коллекторском бюро (ПКБ). — Мы не взыскиваем штрафы, пени, проценты по кредиту в судебном порядке, но экономим на оплате государственной пошлины».

По словам гендиректора агентства «ЭОС» Антона Дмитракова, госпошлина платится исходя из суммы иска, поэтому если долг у клиента значительный, но уверенности в его платежеспособности нет, то для агентства экономия может быть существенной, а процесс взыскания при этом не стоит на месте.



Экономия на пошлине при этом у крупных игроков значительная. При подаче заявления на получение судебного приказа на сумму более 10 тыс. рублей придется оплатить примерно 1,5—2% от нее. По оценке экспертов, средний чек цессионной задолженности приближается к 150 тыс. рублей. Таким образом, при получении приказа на среднюю сумму долга госпошлина составит 2,1 тыс. рублей, на 10% от чека — 300 рублей. Для крупных коллекторских агентств экономия в год может доходить до 800—900 млн рублей, указывают участники рынка.



При этом эксперты предупреждают, что требование неполной оплаты через суд не означает списания остального долга. «Даже если договор прекратил свое действие, он не считается расторгнутым, так как фактически не исполнен, — поясняет глава Юридического бюро № 1 Юлия Комбарова. — Не стоит забывать, что если должнику не была выставлена к полному погашению финальная сумма долга, то начисление процентов, пени и штрафов после просуживания части долга не прекращается».

Впрочем, зачастую суды встают на сторону граждан и сокращают до соразмерности основному долгу сумму взыскиваемых процентов, а пени и штрафы списывают полностью.