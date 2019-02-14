В числе лидеров оказались Калининградская и Курская области.
Кировская область и Республика Коми заняли верхние строчки в рейтинге регионов по финансовой грамотности, согласно исследованию НАФИ. Итоги были представлены на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
В числе лидеров помимо Кировской области и Республики Коми также оказались Калининградская и Курская области. Последняя также получила специальную награду в номинации «Финансовые установки». Победителями в номинациях «Финансовые знания» и «Финансовые навыки» стали Белгородская и Магаданская области.
В среднем индекс финансовой грамотности в России составляет 12,1 балла из 21 возможных (по методике ОЭСР).
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