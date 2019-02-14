Согласно законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, операторы связи должны будут установить на своих сетях получаемое от государства оборудование для маршрутизации трафика.
Операторов связи, не получивших от государства оборудование для исполнения требований закона об устойчивости Рунета после его принятия, могут освободить от ответственности за неисполнение требований документа, которые связаны с установкой и обеспечением работы такого оборудования. Об этом рассказал ТАСС источник, знакомый с процессом подготовки поправок к законопроекту ко второму чтению.
Согласно принятому Госдумой в первом чтении законопроекту, операторы связи должны будут установить на своих сетях получаемое от государства оборудование для маршрутизации трафика.
«Если это оборудование не предоставлено, то оператор может работать по-старому. Если по каким-то причинам государство не сможет обеспечить их оборудованием, то операторы работают без изменений», — рассказал источник, пояснив, что это принципиальная позиция Минкомсвязи.
Собеседник ТАСС также отметил, что на сегодняшний день в бюджет не заложены полностью все средства, необходимые на исполнение законопроекта. «Глобально деньги не заложены», — отметил он. При этом бюджетом предусмотрено финансирование создания и работы Центра управления сетью связи общего пользования, а также на создание и эксплуатацию информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования, напомнил источник. По его словам, именно этот центр будет осуществлять контроль в рамках действия законопроекта о Рунете.
В Минкомсвязи отказались комментировать детали подготовки поправок к законопроекту и вопросы его финансирования. Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков говорил, что министерство плотно работает с сенаторами над поправками к законопроекту об устойчивости Рунета и считает, что эти изменения необходимы.
Нет комментариев