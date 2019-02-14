В интернет-банке «УРАЛСИБ бизнес-online», построенном в концепции распределенной архитектуры ДБО, где инновационная платформа ДБО iSimpleBank 2.0 от компании iSimpleLab отвечает за backend и промышленное API для фронтального слоя Abanking, внедрены изменения, направленные на улучшение функциональности дистанционных сервисов для клиентов малого бизнеса.

Благодаря использованию продукта Abanking Digital office backend и модуля iSimpleSSO (механизма единой авторизации с Abanking Digital office backend ), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, обслуживающимся в маркетплейсе обновленного Интернет-банка УРАЛСИБ, дистанционно стал доступен полезный небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE от компании «Евабета». Теперь можно оплатить сервис и перейти в личный кабинет поставщика услуг, не выходя из системы интернет-банка.

Как сообщается на официальном сайте Банка УРАЛСИБ , «сервис MYCIE помогает предпринимателям получить развернутый сравнительный анализ собственного бизнеса по структуре и финансовым показателям с наиболее успешными представителями по своему направлению деятельности в конкретном регионе. Получив отчет, руководитель сможет сделать выводы о том, как усовершенствовать свой бизнес и повысить его эффективность и доходность».

Кроме того, возможности Abanking Digital office backend в связке с iSimpleSSO позволяют Банку УРАЛСИБ развивать функционал онлайн-услуг, добавляя новые сервисы. Так, например, в скором времени планируется интеграция онлайн-бухгалтерии, конструктора документов, онлайн-консультации юристов, тестирования и оценки персонала и другого, – отмечается в новости на официальном сайте банка.

«Обновленный Интернет-банк для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online» был запущен в промышленную эксплуатацию с 1 октября 2018 года. Интернет-банк для бизнеса УРАЛСИБа занял 8 место в рейтинге лучших интернет-банков для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность и 10 место в рейтинге для торгово-сервисных предприятий. Рейтинги представлены агентством Markswebb в рамках исследования Business Internet Banking Rank — 2018», — говорится в информационном сообщении.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса . Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг и дистрибуции их во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильные приложений для устройств с операционными системами iOS и Android компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.

Источник: iCAM Group