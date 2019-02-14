Группа американских инвесторов во главе с Марком Оуэном подала в суд на организацию Elastos Foundation, криптовалютную биржу Huobi и ее американского партнера HBUS из-за предполагаемых нарушений положений раздела 5 Закона о ценных бумагах США от 1933 года, согласно которому предложения ценных бумаг должны регистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно иску, «ответчики беспардонно проигнорировали устоявшиеся законы США в сфере ценных бумаг, помимо прочего не зарегистрировав ценные бумаги ELA в SEC. Ни один ответчик в этом иске не был зарегистрирован в качестве брокера или дилера, как того требует закон, чтобы продавать ценные бумаги в США», сообщает Ttrcoin .

Китайский проект Elastos работает над созданием «интернета на блокчейне». В ходе прошедшего в январе 2018 года ICO проект продал 2 млн токенов ELA. Изначально инвесторам предлагалось заблокировать на три года монеты проекта, чтобы получить бонус в 6% от их стоимости. Однако программа была закрыта преждевременно.