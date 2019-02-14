Российские банки в прошлом году предоставили заемщикам Московского региона ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 637,9 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

Пик ипотечного кредитования пришелся на декабрь, когда было выдано ИЖК на 74,9 млрд рублей (прирост относительно декабря 2017-го составил 26,8%).

«По итогам 2018 года количество ИЖК в национальной валюте, выданных заемщикам Москвы, составило 88,1 тысячу штук на сумму 385,2 миллиарда рублей. Средневзвешенный срок кредитования — 16 лет 11 месяцев. Количество ИЖК, выданных заемщикам Московской области, составило 82 тысячи штук на сумму 252,7 миллиарда рублей. Средневзвешенный срок кредитования — 16 лет 8 месяцев», — говорится в релизе.

В иностранной валюте заемщикам Московского региона в 2018 году было выдано всего десять ипотечных кредитов на 311,7 млн рублей.

