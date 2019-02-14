Порядка 30—35% застройщиков не смогут получать деньги в банках после введения системы эскроу-счетов, что приведет к снижению ввода нового жилья в России. Такое мнение высказал в эфире телеканала НТВ глава Сбербанка Герман Греф.

«Большое количество застройщиков сегодня, по нашим оценкам примерно 30—35%, просто не смогут получать кредиты, потому что они не соответствуют никаким критериям. Их, конечно, ни в коем случае нельзя допускать к деньгам граждан. Граждане раньше им доверяли и были обмануты, а банки им не будут доверять», — заявил Греф.

По словам главы Сбербанка, в ближайшие пару лет рынок строительства жилья «будет сильно болеть». «Какое-то количество застройщиков просто обанкротится, это приведет к тому, что количество вводимого жилья уменьшится на какой-то период времени, пока произойдет перестройка системы», — отметил он.

С 1 июля 2019 года застройщики потеряют право привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан будут храниться на эскроу-счетах, использовать которые будет возможно только после ввода дома в эксплуатацию. Возводить дома застройщики должны на средства банков в рамках проектного финансирования.