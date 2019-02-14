Риски возможных новых экономических мер Соединенных Штатов, конечно, увеличились, заявил в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что готовиться надо к самому неблагоприятному развитию ситуации, но это политический процесс.

«Риски, конечно, увеличились, мы видели это по реакции рынка. Наши акции сразу, акции российских компаний припали, и рубль отреагировал на это. Я бы не хотел сейчас оценивать степень этих рисков», — рассказал банкир журналистам.

«Пока крупнейшие банки там не числятся, и, насколько нам известно, каких-то конкретных планов на эту тему нет, но очень тяжело предсказывать течение политических процессов в США. Мы понимаем, что это политический процесс», — добавил Греф.

«Готовиться надо к развитию самых неблагоприятных ситуаций. А как оно будет складываться, это точно не наша компетенция — предсказывать, что произойдет. Я не знаю, коснутся ли (новые санкции. — Прим. ред.) Сбербанка, пока там мы не поименованы, какие шансы принятия законопроекта и кого он будет касаться — не ко мне вопрос», — подытожил он.

Напомним, что накануне в среду сенаторы-демократы и республиканцы внесли в конгресс США проект закона, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора РФ, а также против российского госдолга.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, комментируя возможные новые санкции со стороны США, заявил, что «все они неприятны, но с другой стороны мы создали необходимую базу для того, чтобы иметь возможность реагировать на них, быть готовыми». Он отметил, что в первую очередь санкции в отношении госдолга РФ могут ударить по иностранным инвесторам, США тем самым «сами себе в ногу выстрелят».