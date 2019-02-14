Ставки по кредитам, в том числе и по ипотеке, могут снизиться к концу 2019 года вслед за замедлением темпов инфляции, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Сбербанка Герман Греф.

«Я в определенном смысле смотрю оптимистично на движение ставок в этом году. Думаю, что инфляция будет разгоняться еще какой-то период времени. К середине года она должна очень сильно снизиться, и во втором полугодии она будет снижаться, поэтому надеюсь, что во втором полугодии, ближе к концу года, ставки пойдут вниз, в том числе и по ипотеке», — сказал он.

В 2018 году ставки по ипотеке достигли минимальных значений за всю историю жилищного кредитования в России, опустившись ниже 10% годовых. Однако с сентября Банк России дважды повышал ключевую ставку, которая в настоящее время составляет 7,75%. Вслед за решением регулятора кредитные организации увеличили ставки по ипотечным продуктам, у различных банков ставки превышают 10—11%.

Переход на экскроу-счета в долевом строительстве в целом не отразится на стоимости ставок по ипотеке, вместе с тем существует схема, при которой они могут и снизиться, сообщил Греф уже в интервью телеканалу НТВ в рамках Российского инвестиционного форума.

«Это никак не отразится на ставках по ипотеке, — сказал он, комментируя эффект от введения нового финансового инструмента. — Более того, есть одна из схем, которая может привести к тому, что ставки по ипотеке могут снизиться».

Греф считает, что эскроу-счета приведут к росту ставок для кредитов застройщиков, что приведет к росту конечной стоимости квартир. «Вопрос в том, что раньше застройщики пользовались «бесплатными деньгами» дольщиков и, к сожалению, использовали их не всегда добросовестно, а сегодня им придется иметь дело с банками, с профессиональными операторами финансовыми ресурсами. И эти деньги будут для них «платными», — пояснил он.

«Мы считали потенциал роста цены, и мы видим, что в среднем увеличение себестоимости произойдет как максимум на 5%, из которых, как нам кажется, строители могли бы оптимизировать немножко свои издержки, — сказал Греф. — В целом рост себестоимости может ограничиться как максимум несколькими процентами».