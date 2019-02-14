Республика Тыва является самым бедным регионом России — уровень бедности составляет в нем 41,5%. Об этом сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В марте 2018-го президент РФ Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в стране вдвое к 2024 году. 1 декабря прошлого года в восьми регионах стартовал соответствующий пилотный проект.

«В Республике Тыва... бедность по 2017 году составляет 41,5% от численности населения. Беспрецедентный уровень, это так называемая детская бедность, потому что численность детей (в субъекте) — порядка 35% в структуре населения, занятости почти никакой, семьи живут на пособие», — сказала вице-премьер.