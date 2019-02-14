В 2018 году Почта Банк в целом завершил формирование региональной сети, которая по размеру теперь конкурирует с сетью Сбербанка. При этом подавляющая часть точек обслуживания находится в небольших городах или в сельской местности, где людям нужен не банк, а банковская услуга, рассказал в интервью «Коммерсанту» президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.

«Примерно треть населения нашей страны живет в малых городах и селах, это почти 40 млн человек. Конечно, экономически бессмысленно строить там большие банковские отделения, поэтому крупные банки и уходят из таких областей. Но в селах тоже живут люди, и им нужны финансовые услуги. По сути, людям нужен не банк, а возможность получить банковскую услугу», — сказал Руденко. Более того, отметил он, банк планирует наращивать там продажи, тем самым повышая эффективность построенной сети.

По расчетам кредитной организации, в малых городах и поселках, где Почта Банк представлен в формате банковского окна с почтовым сотрудником, можно без особых усилий нарастить продажи в десять раз.

«Ведь зачастую почта в сельском поселении — это центр притяжения населения. Уверен, что базовые банковские услуги там будут востребованы», — сказал он.

Говоря о планах на текущий год, Руденко напомнил, что сеть сформирована: «Точки доступа к банковским услугам есть практически по всей стране». Теперь, по его словам, «надо, чтобы эти точки эффективно продавали».

«Из банка, который занимался кредитованием, мы эволюционировали в банк с кредитами и депозитами. И теперь мы хотим стать банком для ежедневного использования. У нас есть бизнес-план, но пока я не хотел бы раскрывать детали», — сказал собеседник издания.