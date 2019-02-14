Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении 700 млн рублей из Мосстройбанка (М Банка), принадлежавшего Анатолию Мотылеву. Сам финансист проживает в Лондоне, а под суд должны пойти его помощница, советник и связанный с ними предприниматель, пишет «Коммерсант».

Расследование крупных хищений из кредитных учреждений, подконтрольных экс-банкиру, началось еще в декабре 2015 года. Тогда в отношении него и неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас трое его фигурантов — находящиеся в СИЗО Ольга Иванова, бывшая помощница Мотылева, его экс-советник Игорь Леонов, а также гендиректор ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станислав Маркеев — знакомятся с 50 томами расследования.

Как следует из материалов дела, в марте 2014 года Иванова по указанию Мотылева «обеспечила» открытие в «Российском Кредите» счетов ООО «Аликанте», «ЛигалВерсии» и «Медиа резерва», фирм-однодневок, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности. Затем, полагают в СКР, для участия в операции ими был использован Маркеев, гендиректор ООО «Брокерские и депозитарные услуги» (ООО «БДУ»). Последний, действуя, по версии следствия, в соответствии с общим планом преступной группы, подал в М Банк заявку на получение кредита в 700 млн рублей. Он, согласно документам, брался на приобретение высоколиквидных ценных бумаг на 12 месяцев.

ООО «БДУ» являлось вполне добросовестным заемщиком, поэтому вначале кредитный комитет М Банка, а потом и его и. о. председателя правления Ованес Джалалян, «не осведомленный о преступных планах» ОПГ, 18 марта 2014 года одобрили кредитование брокерской структуры.

В тот же день на счет ООО «БДУ» в М Банке были зачислены кредитные средства, на которые впоследствии через несколько фирм-посредников у ООО «ЛигалВерсия» за 696 млн рублей были приобретены 25 векселей, выпущенных неким ООО «Аликанте». Следствие считает, что векселя никакой ценностью не обладали, поскольку были выписаны организацией, не ведущей хозяйственной деятельности. При этом все сделки были совершены подозрительно быстро — в течение двух дней. Затем, полагают в СКР, похищенные кредитные средства были использованы в интересах Мотылева.

Мотылев находится в розыске, а его предполагаемые подельники вину не признают. Из показаний того же Маркеева следует, что речь в этом деле может идти лишь о техническом кредитовании М Банком структур, имевших счета в «Российском Кредите», а не о хищении средств. По словам адвоката Сергея Старовойтова, защищающего Маркеева, его клиент действительно обращался за получением кредита в М Банк — ему нужно было всего 200 млн рублей: «Однако ему предложили взять 700 миллионов рублей в М Банке и 1 миллиард 300 миллионов рублей в «Российском Кредите». Из них реально он получил необходимые ему 200 миллионов, которые впоследствии вернул».

Движение остальных денег, по словам Старовойтова, осуществлялось внутри банковских структур Мотылева, что подтверждается подробными заключениями специалистов АСВ и ЦБ РФ, которые представлены в материалах уголовного дела в отношении Маркеева.