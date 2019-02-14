В 2019 году Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) намерена уделить особое внимание мониторингу криптовалютного рынка, говорится в пресс-релизе ведомства. Эту работу поручат отделу по наблюдению за рынком (DMO), проверяющему соответствие регулируемых фьючерсных рынков требованиям CFTC и Закону о товарных биржах.

По словам председателя CFTC Кристофера Джанкарло, эта публикация направлена на улучшение отношений между агентством и субъектами, которые оно регулирует, при одновременном продвижении культуры соответствия нашим регистраторам, сообщает ForkLog .

При этом инициатива принята в рамках «Проекта KISS» (Keep It Simple Stupid), подразумевающего масштабную проверку правил и норм CFTC с целью сделать их исполнение «менее дорогостоящими и обременительными».